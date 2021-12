Morre aos 70 anos Ivo Rangel, mestre do caratê baiano

Morreu na terça-feira, 21, aos 70 anos, o mestre Ivo Rangel da Silva, um dos antigos e ativos divulgadores do caratê na Bahia.

Rangel participou da fundação da Federação Bahiana de karatê (FBK) e atuou como técnico da seleção baiana. Ganhou também destaque do público local ao participar como comentarista do programa "No Campo do 4", da TV Aratu. Atualmente, era presidente da Federação Interestilo da Bahia.

O ex-carateca foi sepultado na manhã desta quarta, 22, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

