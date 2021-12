Morre aos 37 anos Alex Alves, jogador revelado no Vitória

Faleceu, na manhã desta quarta-feira, 14, o ex-jogador de futebol Alex Alves. O ex-atleta morreu no hospital Amaral Carvalho, onde estava internado há alguns meses para tratar de uma leucemia.

O falecimento foi confirmado pela assessoria de imprensa do hospital - especializado no tratamento de câncer -, que apontou que a família do ex-atacante não quer se manifestar sobre o assunto e pediu para que maiores detalhes não fossem divulgados. O próprio ex-jogador, enquanto esteve internado, ordenou que seus boletins médicos não fossem divulgados.

A assessoria ainda apontou que uma entrevista coletiva com os médicos que cuidavam de Alex Alves deve acontecer nas próximas horas e que, até o momento, não há informações sobre o velório.

Carreira - Alex Alves começou profissionalmente no futebol, onde fez parte da campanha que levou o Vitória a conquistar o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de 1993, quando o Leão foi batido na final pelo Palmeiras. Além de Alex Alves, o time que levou o rubro-negro baiano a melhor campanha de sua história em um campeonato nacional tinha no elenco jogadores como o goleiro Dida, o volante Vampeta e o meia Paulo Isidoro.

Depois da campanha, Alex foi negociado para o Palmeiras. Depois teve passagens nas equipe do Juventude, Portuguesa, Cruzeiro, Hertha Berlin (Ale), Altético-MG, Vasco da Gama, entre outros times.



