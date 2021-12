Morais chega, e Bahia apresenta mais duas contratações

No dia da apresentação do meio-campo Morais, a mais aguardada contratação do Bahia até então para a disputa da Série B, o tricolor também aproveitou a ocasião para apresentar mais dois jogadores que o treinador Renato Gaúcho terá à disposição ao longo do campeonato.



São eles o atacante Cacá, 31, e o zagueiro Diego, 23, ambos com sua última passagem pelo Olaria, durante o Campeonato Carioca de 2010.

*Colaborou Diego Adans, de A TARDE, e Marta Ethard, da WEB TV de A TARDE.

