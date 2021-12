Montoya volta à Indy e correrá na Penske com Helinho

Juan Pablo Montoya teve confirmado nesta segunda-feira, de forma oficial, o seu retorno à Fórmula Indy. O piloto colombiano correrá a partir do início da temporada de 2014 pela Penske e será companheiro de equipe do brasileiro Hélio Castroneves, atual líder do campeonato deste ano da categoria.

Montoya, de 37 anos de idade e campeão da Indy em 1999, selou seu retorno à Indy depois de ter sido dispensado pela Ganassi na Nascar, outra categoria importante do automobilismo norte-americano. Veterano das pistas, o colombiano ficou seis anos na Fórmula 1, na qual correu quatro temporadas pela Williams e duas pela McLaren, antes de ir para a Nascar.

De volta à Indy, Montoya celebra a nova oportunidade que terá correndo por uma das principais escuderias do mundo do automobilismo. "Estou realmente animado com a chance de integrar um time lendário quanto a Penske. Eu tive a oportunidade de pilotar para muitas equipes tradicionais ao redor do mundo e sempre tive enorme admiração por Roger Penske e sua empresa. Eu considero uma honra ter sido convidado para pilotar para a Penske", disse Montoya, em declarações reproduzidas pelo site oficial da Indy.

A sua contratação também foi festejada por Roger Penske, proprietário da equipe que carrega o seu sobrenome. "Juan é um comprovado vencedor em todos os níveis do automobilismo. Ele venceu um monte de corridas e campeonatos, e tem uma base de fãs extremamente apaixonados. Nós estamos ansiosos para construir seu sucesso juntos e acreditamos que será um grande complemento para a equipe Penske", disse o dirigente.

Ao destacar a contratação de Montoya, o site oficial da Indy lembrou que o colombiano é o único piloto a ter conseguido vencer as 500 Milhas de Indianápolis, as 24 horas de Daytona e o GP de Mônaco de Fórmula 1, que são consideradas as três provas mais tradicionais do automobilismo. Na Indy, ele ganhou 11 corridas ao longo de duas temporadas, sendo que foi campeão logo em sua primeira temporada, como um novato em 1999, antes de faturar as 500 Milhas de Indianápolis no ano seguinte.

Montoya completará 38 anos de idade na próxima sexta-feira e acumulou sete vitórias como piloto da Fórmula 1, sendo uma delas obtida no GP do Brasil de 2004, quando realizou sua última prova pela Williams. Em seguida, não conseguiu ter grande sucesso pela McLaren, ficando em quarto e oitavo lugares nos respectivos Mundiais de 2005 e 2006.

adblock ativo