Montadora fecha acordo com FBF e mais 19 estaduais

Embora o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, não tenha citado a multinacional Chevrolet em seu discurso de agradecimento aos patrocinadores oficiais, no almoço de lançamento do Campeonato Baiano 2013, o contrato com a empresa do setor automobílistico está selado, conforme apurou a reportagem de A TARDE.

Até o início da cerimônia de divulgação do torneio, realizado em uma grande churrascaria da cidade, o acordo entre as partes não havia sido confirmado, o que justificaria a ausência da menção na fala do presidente.

A Chevrolet vai patrocinar a competição organizada pela FBF inicialmente por dois anos (2013 e 2014), vinculando seu nome à marca do torneio, que passará a se chamar "Baianão Chevrolet".

Os valores do acordo não são divulgados, mas, juntamente com o estadual local, outros 19 praças também fecharam contratos semelhantes com a montadora (incluindo os grandes São Paulo, e Minas Gerais - o Rio de Janeiro ficou de fora).

Ao todo, a multinacional vai desembolsar cerca de R$ 30 milhões com todos os projetos nos 20 estados. "Nós vamos sortear carros para os torcedores durante os jogos, e os time campeão também vai ganhar um automóvel. São ações que ajudarão a atrair mais torcedores para os estádios", diz Ednaldo. A empresa vai estampar placas de publicidade e, nos estádios com mais estrutura, colocar um veículo modelo Onix exposto durante os jogos.

Cervejaria - Outra companhia que também deve fechar acordo com a Federação Baiana é a cervejaria Schincariol, para divulgação de placas publicitárias durante os jogos. O patrocínio é até 2015. Os valores novamente não foram divulgados.

A FBF, no entanto, garante repasse para os dez clubes participantes da competição (excluindo desta fatia Bahia e Vitória, por possuir patrocinadores próprios). "Como organizadora do evento, e previsto no estatuto, a FBF também arrecadará sua parte", confirma o presidente.

A ironia é que, por conta do estatuto do torcedor, continua vedada a comercialização de bebidas alcoolicas em estádio. Até mesmo as cantinas de Pituaçu, que tinham venda regulada por força de uma liminar, perderam essa condição na justiça.

adblock ativo