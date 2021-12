O Monaco venceu o Tottenham por 2 a 1 nesta terça-feira, em casa, e garantiu vaga para as oitavas de final da Liga dos Campeões. De quebra, o resultado eliminou o time inglês e confirmou também a classificação do Bayer Leverkusen, que havia empatado mais cedo com o CSKA Moscou por 1 a 1, na Rússia.

Estadão Conteúdo Monaco vence, elimina o Tottenham e garante vaga; Leverkusen também se classifica

Com os resultados, o Monaco está confirmado como primeiro colocado do Grupo E, com 11 pontos. O Leverkusen tem sete, em segundo, e está a três do Tottenham, mas leva vantagem no confronto direito e, por isso, não pode ser ultrapassado. A lanterna é do CSKA, que ainda não venceu e tem três pontos.

Na última rodada, o Leverkusen receberá o Monaco, na Alemanha, apenas para cumprir tabela. Já o Tottenham pega o CSKA em Londres na tentativa de diminuir o vexame e pelo menos garantir vaga na Liga Europa.

O Monaco foi dominante desde o início nesta terça-feira e teve a primeira chance logo aos nove minutos, quando Dier derrubou o brasileiro Fabinho na área. Falcao García cobrou o pênalti, mas Lloris caiu para defender e garantir o empate por 0 a 0 até o intervalo.

O segundo tempo, no entanto, começou animado e três gols em sete minutos definiram o resultado da partida. Aos dois, Mendy fez bela jogada pelo lado esquerdo e cruzou na cabeça de Sidibé, que mandou para a rede.

Não deu nem tempo para comemorar, porque somente quatro minutos depois, Harry Kane cobrou pênalti com categoria e deixou tudo igual para o Tottenham. Mas no lance seguinte, Lesmar aproveitou a assistência de Sidibé para marcar o segundo do Monaco. A partir daí, foi só suportar a pressão adversária para confirmar o triunfo e a vaga.

