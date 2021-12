Mogi e Paulistano travam duelo de rivais pelo título do NBB

O título da temporada 2017/18 do Novo Basquete Brasil (NBB) já está confirmado para o estado de São Paulo. Resta saber se a taça de campeão da primeira divisão do Campeonato Brasileiro do Basquete será erguida pelo Mogi ou pelo Paulistano.

A série de cinco jogos decisivos começa neste sábado, 19, no ginásio Hugo Ramos do Mogi das Cruzes, que vai receber o Paulistano para a partida número 1, a partir das 14h. A Band e o Sportv transmitem o jogo ao vivo.

Nesse clássico paulista, sobram motivos para rivalidade, já que uma equipe eliminou a outra em dois torneios recentes. O Paulistano levou a melhor no Campeonato Paulista deste ano, após começar os playoffs finais perdendo os dois primeiros jogos.

Mesmo com 2 a 0 no placar para o Mogi, o Paulistano reagiu, venceu os três últimos jogos e comemorou o título paulista. Já o Mogi deu o troco ao rival na Liga das Américas, eliminando-o após uma dramática vitória por 87 a 86.

Nesta temporada do NBB, as duas equipes se encontraram na fase de classificação e o Paulistano levou a melhor vencendo os dois jogos. Na soma das três competições em que se encontraram este ano, já são dez duelos, com seis vitórias para o Paulistano e quatro para o Mogi.

Caso os playoffs vão até a quinta partida, o número de confrontos subirá para 15 entre os dois times paulistas. Do lado do Mogi está o norte-americano Shammel, maior cestinha da história do NBB e um dos destaques da atual temporada. Aos 37 anos, ele e o Mogi chegaram à decisão pela primeira vez.

Ex-jogador do Paulistano, Shamell disputou o Campeonato Brasileiro 2004 pelo Araraquara, em seguida foi contratado pelo Paulistano por três anos. A recíproca é verdadeira do lado do Paulistano, já que o armador Elinho, hoje no Paulistano, atuou nas três temporadas anteriores pelo Mogi. Nesse perído, foi campeão paulista e da Liga Sul-Americana.

Em termos de torcida, o Ginásio Hugo Ramos, onde o jogo número 1 será disputado, teve a maior média de público das duas últimas temporadas. No Hugão, como é chamado, a torcida só falta entrar na quadra para empurrar o Mogi à vitória.

Os ingressos desse primeiro duelo se esgotaram em cerca de cinco horas. Estará em jogo a disputa do melhor ataque e a melhor defesa da competição.

Com média de 83,9 pontos por jogo, o Paulistano é a equipe mais produtiva da temporada. Já o Mogi sofre em média apenas 70,2 por jogo e é a menos vazada do campeonato.

adblock ativo