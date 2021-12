Moderno e antigo dividem o mar na 41ª Regata João das Botas

O velho dividiu espaço com o moderno durante a 41ª edição da Regata João das Botas. Disputada na tarde do último domingo, 27, com largada e chegada no Porto da Barra, as 104 antigas embarcações inscritas na competição já largaram do Porto escoltadas pelos novíssimos stand-up.

Alguns deles conduzidos por somente o remador ou, além dele, uma pessoa sentada na prancha. Também participaram do percurso, que passou pelas imediações de Mar Grande e Humaitá, lanchas velozes e veleiros de oceano, como o Bola 7.

Mesmo sem concorrer à classificação na tradicional regata à vela, vencida pelo saveiro Mensageiro do Destino, as embarcações avulsas fizeram questão de seguir o cortejo.

Após cerca de três horas de competição, catraias, canoas e saveiros completaram o percurso, atraindo dezenas de pessoas ao Porto da Barra. Quem trouxe o barco à beira da praia teve trabalho para se livrar da tripulação extra a bordo.

A catraia Faz Parte, de apenas 4,2 metros, ficou pequena para o monte de crianças e adultos em cima dela. "Faz parte. Todo ano a gente enfrenta isso, já nos acostumamos", minimizou o pescador Valdinei Conceição, dono da catraia e também apelidado de Faz Parte.

Quinta colocada na prova, a catraia contou pela primeira vez com a participação de uma mulher entre os cinco tripulantes, todos pescadores da área do Porto. Estreante a bordo, Arleth Santos, de 45 anos, conquistou o respeito dos colegas.



"Ela ajudou muito. Com todo respeito, por ser uma peso-pesado, colaborou para equilibrar o barco e tirando água de dentro com o balde", reconheceu o pescador Jovenilson Pereira.

Entrou água - O grupo disse ter tido muito trabalho quando a Faz Parte inclinava no mar, durante as 2h46 de percurso e manobras. Nessa hora, entrava água e Arleth agia. A pescadora teve atuação marcante também na hora de mudar de lado e usar o corpo para impedir o barco de virar.

"Eu tenho 100 quilos e lá vai fumaça. Quando ia para o contra-peso, equilibrava mesmo", divertiu-se Arleth, prometendo voltar mais experiente para a 42ª da regata, em 2014.

Pelos cálculos do pescador Valdinei, a catraia chegou a uma velocidade média de 6 nós (cerca de 10 km/hora). "Nós mesmos a construímos", orgulha-se ele, dividindo os méritos com a sua equipe.

O fita azul (expressão náutica para o campeão) Mensageiro do Destino completou em 2h26 e ganhou, além do troféu, R$ 500, premiação paga aos campeões das outras nove classes.

