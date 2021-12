MMA terá luta de homem contra mulher

O Shooto, um dos maiores eventos do Brasil de MMA, anunciou nesta terça-feira, 17, uma luta polêmica para sua 45ª edição, que acontece na sexta, 20, no Rio de Janeiro.

O evento terá um duelo entre um homem e uma mulher: Emerson Falcão x Juliana Velasquez, pela categoria dos galos (até 61 kg).

Dedé Pederneiras, organizador do Shooto, disse que o combate terá toda a segurança, mas não informou se terá as regras normais do MMA ou se será combinado alguns golpes ilegais.

adblock ativo