Mistério dá o tom no Vitória para o clássico em Pituaçu

O elenco do Vitória fez um treino com portas fechadas na sexta-feira, 23, como preparação para a primeira partida da final do Baianão 2010, contra o Bahia, no domingo, 25, em Pituaçu, às 17h.

Questionado sobre o treino fechado, Ricardo Silva foi taxativo. “O Bahia teve uma semana cheia e por isso teve mais tempo de se preparar. Do outro lado tem um treinador muito inteligente e, por isso, precisamos nos precaver para fazermos uma grande partida”, disse.

Para a partida, o treinador do rubro-negro tem problemas para montar o time. Com a suspensão do volante Vanderson, Ricardo Silva terá que escolher entre Marcone, Neto, Fernando ou Renato.

Já o lateral-direito do Vitória, Nino Paraíba, continua sendo dúvida para o Ba-Vi. Um edema muscular na parte posterior da coxa esquerda é a causa dos problemas do jogador rubro-negro.

A lesão foi detectada após um exame de imagem. No entanto, Nino já caminha normalmente após tratamento intensivo realizado desde o jogo contra o Goiás, na última quarta, 21.

Segundo a assessoria do clube, ele está entre os jogadores concentrados para o Ba-Vi, mas não treinou nesta sexta. O atleta será reavaliado momentos antes do confronto para saber se tem condições de jogo. Caso seja vetado, o seu substituto será Marcos Pimentel.

Em contrapartida, o treinador ganha o retorno do maestro do meio-campo rubro-negro, Ramon Menezes, neste domingo. Este, por sinal, tratou de pregar respeito ao rival. “É sempre difícil, é sempre um clássico. Tudo pode acontecer. O Vitória vem ganhando os últimos campeonatos, mas isso aí não quer dizer nada na hora do jogo”, disse, em referência à possível conquista do tetra rubro-negro.

O zagueiro Wallace, que se recuperou das dores no joelho, também foi confirmado para a primeira partida da final. O defensor treinou normalmente e está relacionado entre os titulares.

*Colaborou Diego Adans | A TARDE

