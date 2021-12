Mirando a fuga domingo, futebol baiano fecha um turno no Z-4

Algum torcedor lembra a última vez que a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro não tinha nenhum clube baiano? Lá se vão exatas 19 rodadas em um período de mais de quatro meses. Ou seja, exatamente um turno.

No fim de maio, Bahia e Vitória fecharam a 8ª rodada em 14º e 16º, respectivamente. Na 9ª rodada, o Tricolor levou 2 a 1 da Chapecoense e caiu para 15º. O Rubro-Negro tomou 1 a 0 do Sport e foi parar em 18º. Começava ali o vínculo baiano com a zona de rebaixamento.

No domingo, 12, pela 28º rodada, é o momento da revanche. Às 16h, o Bahia recebe a Chapecoense na Fonte Nova. Às 18h30, o Vitória encara o Sport, em Recife. Só se os dois vencerem, os co-irmãos baianos, depois de um turno inteiro, podem se ver juntos fora do Z-4 do Brasileirão.

No momento, o Bahia é o 16º colocado, com 30 pontos, na entrada da zona. Já o Vitória está dentro dela, em 18º, com 28. Para sair do Z-4, o Leão precisa obrigatoriamente vencer. Só assim para ultrapassar o Coritiba, 17º com 29 pontos, além do rival baiano.

Para a dupla Ba-Vi sair junta da zona, é necessário um triunfo do Figueirense fora de casa sobre o Atlético Paranaense, que tem 31 pontos e pode ser superado no saldo de gols.

Bahia menos desesperado

O Esquadrão, para se manter fora do Z-4 sem depender de outros resultado, tem que vencer. Caso contrário, dependerá de dois tropeços alheios: um do Vitória e outro do Coritiba. Ou seja, basta uma das duas equipes da Bahia tropeçar para o Estado seguir na zona.

Diante deste cenário, vem a pior parte. Caso os dois tropecem, a chance de Bahia e Vitória terminarem o domingo juntos na zona é concreta. Tudo só dependerá do Coritiba, que enfrentará o Goiás, fora da casa, e pode passar o Tricolor. Um ponto os separa.

Se Bahia e Coritiba empatarem em 30 pontos, quem vai para o grupo da degola é o time baiano, que tem saldo pior. Na 'faca de dois gumes' da 28º rodada, é melhor os baianos sonharem com o lado positivo.

Caso os dois vençam, o Bahia segue automaticamente fora da zona. Já o Vitória precisará também que os paranaenses Atlético e Coritiba não vençam. É ganhar e torcer.

