Minotouro vai atrás de vitória e subida no ranking do UFC

Longe do octógono desde fevereiro do ano passado, quando venceu o Rashad Evans no UFC 168, Rogério 'Minotouro' busca neste sábado, 26, à noite uma vitória sobre o americano Anthony Johnson, em San Jose (EUA), para voltar a ter uma posição competitiva no ranking da categoria [veja vídeo da pesagem abaixo].

Apesar de não ser a luta principal do evento - que é a dos pesos meio-médio Robbie Lawler e Matt Brown - Minotouro é o único dos brasileiro no card principal dos 5 que duelarão na Califórinia . Nas preliminares competem Hernani Perpétuo, Tiago "Trator" Silva, Gilbert "Durinho" Burns e Juliana Lima.

A expectativa de vitória do baiano é grande, ainda que alguns pontos pesem a favor do adversário. Diferente de Minotouro, Johnson lutou pela última vez em abril deste ano, quando venceu Phil Davis. Ele também é oito anos mais novo e já mostrou que tem um estilo de luta diversificado. Mas nada que abale a fé do brasileiro.

"Ele é um grande atleta, lutou muito bem. E, por ser mais novo, o corpo não cansa tanto e se recupera mais rápido. Mas eu tenho oito anos de experiência na frente dele, e isso pesa a meu favor", explicou o lutador.

Fé no boxe

Para vencer, Minotouro explica que confia muito no boxe, modalidade com a qual se identifica bastante. "O boxe é onde eu tenho muita habilidade, é onde eu uso bem minha envergadura com dos golpes a distância. Com certeza é um diferencial", disse. "Eu me identifico muito. Hoje, meu estilo de luta se caracteriza por um bom boxe e um bom jiu-jitsu".

Confira a pesagem do UFC on FOX 12

