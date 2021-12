Minotauro sonha que final do 2º TUF Brasil aconteça na Bahia

Na última terça-feira, 2, o UFC confirmou que o baiano Rodrigo "Minotauro" Nogueira e o gaúcho Fabrício Werdum serão os treinadores da segunda edição do The Ultimate Fighter Brasil (TUF Brasil). Na noite do mesmo dia, o presidente do UFC, Dana White, informou que a luta entre os dois, como é de praxe ao final de cada reality show, deve acontecer no dia 8 de junho, no Brasil.

Também após a sua confirmação, o conquistense Minotauro deu entrevista ao blog Chave de Braço, e falou em que cidade gostaria de encarar Werdum, reeditando o duelo de julho de 2006, quando Rodrigo venceu por decisão unânime. Segundo ele, os melhores locais seriam o Rio de Janeiro, onde fundou o Team Nogueira, ou a capital do seu estado, Salvador.

"O sonho que eu tenho é que essa luta acontecesse no Rio de Janeiro ou no estádio da Fonte Nova, na Bahia. Estão fazendo uma arena para a Copa do Mundo e soube que eles têm interesse no UFC. Mas essa arena (onde aconteceram as edições do UFC Rio) é a minha arena da sorte", brincou Minotauro.

Ao mesmo blog, Rodrigo revelou que o treinador de boxe Luiz Carlos Dórea, comandante da Academia Champion e mestre de Júnior "Cigano" dos Santos, vai integrar sua equipe do próximo TUF Brasil. Dórea também participou da primeira edição do programa, fazendo parte do grupo de técnicos da equipe de Vítor Belfort. Outro baiano convocado é Erivan Conceição, que também vai ensinar boxe aos atletas.

O segundo TUF Brasil começa a ser gravado em janeiro do ano que vem e deve ser exibido a partir de março na TV Globo. Diferente da primeira edição, quando envolveu lutadores dos pesos Pena e Médio, o novo programa só terá atletas do Meio-Médio.

adblock ativo