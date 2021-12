Minotauro diz que voltará ao octógono em 2015

O baiano Rodrigo 'Minotauro' Nogueira, de 38 anos, que está sem lutar há três meses por conta de uma lesão no joelho direito, vai retornar ao octógono em 2015. A informação foi revelada pelo peso-pesado em entrevista ao site MMAFighting.com.

"Eu passei por uma cirurgia um mês atrás e estou ficando bem agora. Esse tipo de cirurgia leva cinco meses para voltar a lutar. Eu estou fazendo terapia física agora. Eu sei os limites do meu corpo. Eu não vou me levar a uma lesão. Eu posso fazer outras coisas. Eu ando de bicicleta, eu trabalho fora todos os dias, mas ainda não posso treinar", contou Minotauro.

Porém, o lutador afirmou que quer estar 100% fisicamente antes de retornar ao octógono. "Eu vou voltar ano que vem. Eu tenho planos para ficar em forma e lutar de novo, com certeza. Eu quero me recuperar primeiro e, então, eu vou ver como me sinto", disse o baiano.

Minotauro sofreu uma lesão ao enfrentar o norte-americano Roy Nelson, em abril, no evento principal do UFC Fight Night 39, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). Ele acabou sendo nocauteado no primeiro round. Foi a sua nona derrota na carreira e a quinta nas últimas dez lutas.

Da Redação

