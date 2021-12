Minotauro diz que Jiu-Jitsu está afiado para o UFC Rio 3

Considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos do MMA, Rodrigo "Minotauro" Nogueira encara no sábado, 13, mais um desafio na carreira. Desta vez, com um sabor especial: o veterano encara o americano Dave Herman, no UFC 153, a terceira edição do torneio no Rio de Janeiro.

Especialista na "trocação" - como é chamada a luta em pé no jargão do MMA -, o lutador, nascido em Vitória da Conquista, interior da Bahia, garantiu estar preparado caso a luta vá para o chão.

"Meu Jiu-Jitsu funciona. Vinte das minhas 33 vitórias foram por finalização. Não fujo da trocação, mas posso dizer que treinei muito chão para essa luta", avisou Rodrigo, durante entrevista coletiva na quinta-feira.

Apesar da extensa carreira, o baiano realizará apenas a sua segunda luta profissional em solo brasileiro. Na primeira delas, pelo UFC Rio 1 (agosto de 2011), Minotauro levou o público ao delírio aplicando um nocaute no primeiro round sobre Brendan Schaub, sete anos mais novo.

Na luta seguinte, pelo UFC 140 (dezembro de 2011), porém, decepcionou: conseguiu levar Frank Mir ao chão, mas tentou finalizá-lo invés de terminar o nocaute. Acabou dando espaço para uma reação, e o americano foi quem conseguiu aplicar uma chave em Minotauro. Golpe que lhe rendeu uma fratura no úmero do braço direito e o afastamento por quase um ano.

O veterano reconhece que errou naquela manobra. "Vi a oportunidade e finalizar e tentei pegar. Mas nunca mais trocarei um nocaute por uma finalização, mesmo sendo um lutador que veio do Jiu-Jitsu", garantiu.

Ex-campeão do torneio japonês Pride FC e do próprio UFC, Minotauro espera figurar novamente entre os grandes lutadores dos Pesos-Pesados. Porém, nem sonha em lutar pelo cinturão enquanto Júnior "Cigano" dos Santos, seu principal pupilo no MMA, for o detentor do título. "Treino com feras como Anderson, Minotouro, Feijão, e tantos outros. Treinando tão forte, poderia buscar o cinturão do UFC, mas esse é do Cigano. Ele é meu amigo e não quero lutar com ele. É como um irmão", comentou.

