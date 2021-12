Ministro garante permanência de Salvador como sede para 2014

Salvador será cidade-sede da Copa do Mundo de Futebol, independente do “Plano B” do Governo Federal de excluir algumas cidades da lista dos escolhidos, garantiu o ministro dos Esportes, Orlando Silva, durante o Fórum Empresarial de Comandatuba, no município baiano de Una, nesta sexta-feira, 23.

Silva confirmou a possibilidade de exclusão das cidades que não cumprirem o prazo de início das obras, dia 3 de maio. O ministro também explicou que a Fifa exige um mínimo de oito sedes, enquanto que o Brasil quer fazer a competição em 12 cidades.

"A decisão de fazer a Copa em 12 cidades foi do presidente (Luiz Inácio Lula da Silva), para que todas as regiões do Brasil pudessem receber partidas, mas a Fifa exige apenas oito cidades, porque são oito os grupos de seleções e nosso plano de contingências é eliminar quem não obedecer o prazo", comentou.

Segundo Orlando Silva, o ministério atualmente não tem interesse de excluir de nenhum das 12 cidades-sede da Copa. “A possibilidade sempre vai existir. Mas confio que todas as cidades, inclusive Salvador, vão cumprir com os seus compromissos”, pontuou.

Fonte Nova - Com demolição do estádio da Fonte Nova embargada pelo Ministério Público Federal (MPF) desde a última terça-feira, 20, a Bahia pode acabar não cumprindo o prazo estabelecido pelo Comitê da Copa para o início das obras.

A Bahia, segundo o ministro, é um dos estados que mais avançou na negociação do empréstimo com BNDES. “Espero que a Fonte Nova, que é um estádio histórico, possa iniciar as suas obras conforme o prazo que foi estabelecido”.

As doze cidades-sedes escolhidas pela Fifa são: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Recife, Fortaleza, Natal e Cuiabá.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste sábado, 24, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo