Ministério Público recomenda próximos Ba-Vis com torcida única

Impulsionado pelas ocorrências registradas no Ba-Vi do início deste mês, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou à Federação Bahiana de Futebol (FBF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a realização dos próximos clássicos baianos com torcida única.

Os quatro jogos marcados para as próximas duas semanas, serão válidos pelas semifinais da Copa do Nordeste e final do Campeonato Baiano. A recomendação do MP-BA foi divulgada na tarde desta segunda-feira, 24, em nota publicada no site oficial da FBF (confira a recomendação do MP).

O 3º Promotor de Justiça do Consumidor, Olímpio Campinho, foi quem trouxe à tona a possibilidade de realizar clássicos com torcida única, muito por conta do assassinato do adolescente Carlos Henrique Santos de Deus, pouco depois do Ba-Vi do dia 9 de abril, na Arena Fonte Nova.

No ofício, o promotor também alegou os confrontos entre torcedores rivais nas proximidades do estádio do último clássico, como a briga entre membros de torcidas organizadas que precedeu o Ba-Vi. Olímpio Campinho adiantou também que o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, é favorável à adesão de torcida única em clássicos na Bahia.

O próximo Ba-Vi está marcado para quinta, 27, no Barradão, pelas semifinais da Copa do Nordeste. No domingo, o Ba-Vi será disputado na Arena Fonte Nova. Já os confrontos da final do Campeonato Baiano, estão agendados para os dias 3 e 7 de maio.

Clubes são contra

Logo após o primeiro clássico, quando a possibilidade de torcida única foi levantada, Bahia e Vitória se posicionaram o Bahia e Vitória. Os clubes emitiram notas em que repudiaram a ação levantada pelo promotor Olimpio Campinho.

"O problema não está no esporte, mas nas crises de segurança pública, educação e desemprego. O poder público, historicamente, tem dificuldades para cumprir seu papel. Ninguém tem o direito de trancafiar milhões de apaixonados em casa. Que julguem e prendam os criminosos", defende texto divulgado pelo Tricolor.

"A torcida única priva o torcedor de bem de comparecer ao estádio pra ver o seu time do coração. Acreditamos que isto depõe contra o processo de popularização e democratização do futebol enquanto modalidade esportiva e opção de lazer", alega comunicado emitido pelo Rubro-Negro.

