Ministério Público pede torcida única nos Ba-Vi's

O Ministério Público do Estado da Bahia recomendou a utilização de torcida única nas duas partidas finais do Campeonato Baiano 2018. O pedido, feito através de ofícios encaminhados à Federação Baiana de Futebol (FBF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), solicita que as entidades determinem que apenas torcidas dos times mandantes compareçam ao estádio nos Ba-Vi's.

Segundo as FBF, para o pedido da adoção da medida, o 3º promotor de Justiça do Consumidor, Olímpio Campinho Juniro, considerou os casos de violência realizados por torcedores do Bahia e Vitória, nos útimos jogos.

Dentre os relatos estão o caso de uma briga que ocasionou na morte de um torcedor, em 2017 e as confusões no último clássico, quando uma briga foi registrada na Baixa dos Sapateiros. Na ocasião, torcedores do Vitória foram flagrados atirando pedras no ônibus que levava torcedores do Bahia. Além disso, integrantes da torcida do Bahia depredaram e derrubaram parte do alambrado do estádio durante a partida.

