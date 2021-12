Ministério Público do RJ denuncia Adriano por tráfico

Em vias de fechar com o clube francês Le Havre, Adriano Imperador foi denunciado, nesta terça-feira, 4, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Os crimes preveem 10 a 15 anos de detenção.

O caso será avaliado pela 29ª Vara Criminal do Rio, que vai decidir se acata a denúncia da 1ª Central de Inquéritos do Ministério Público do Rio de Janeiro. O promotor que fez a denúncia disse que não vê a necessidade de prisão, mas, por risco de fuga, pediu que o passaporte de Adriano fosse confiscado.

A promotoria se baseou em investigação da polícia, que mostrou que o Imperador teria comprado uma moto potente para um traficante da Vila Cruzeiro, comunidade onde cresceu e continuou a frequentar depois da fama. De acordo com o promotor, na época da compra da moto a comunidade era dominada pelo Comando Vermelho.

