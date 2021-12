Ministério da Saúde confirma 41 casos de Covid-19 em envolvidos na Copa América

O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira, 14, que já foram confirmados 41 casos de Covid-19 entre jogadores, membros das delegações e prestadores de serviço para a Copa América.

De acordo com a pasta federal, todos os dez casos notificados entre prestadores de serviço ocorreram em Brasília. Com esse dado, as outras 31 contaminações referem-se a jogadores e outros membros das delegações.

Até o momento, já foram identificados casos em atletas das seleções de Venezuela, Colômbia e Bolívia. Questionado sobre a possibilidade de mudança no protocolo ou adoção de medidas preventivas, o Ministério da Saúde informou que o indicie de diagnósticos positivos da doença corresponde a 1,40%.

Em coletiva de imprensa realizada no último sábado, 12, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, minimizou o número de diagnósticos positivos.

"Faz parte, se não tivéssemos possibilidade de casos positivos, não teríamos protocolos rigorosos. Devem vir outros atletas e acontecerá a partida normalmente [...] O primeiro critério é a segurança sanitária. Se não tiver segurança sanitária, o atleta não entra em campo", respondeu Queiroga.

A pasta também enviou os exames para realização de sequenciamento genético para identificar se há casos causados por variantes do vírus. A expectativa é que essa análise seja concluída em até 14 dias.

