Mini Mar-Grande coloca a garotada na competição

A porta de entrada para os 12 km da 50ª Travessia Powerade Mar Grande/Salvador tem apenas 400 metros de percurso e, seguindo a tradição da prova tradicional, completará sua oitava edição mantendo o nome de Mini Mar-Grande/Salvador.

A competição reunirá novamente a garotada com idade entre 9 e 12 anos. "Os meninos e meninas do mirim e petiz procuram esta prova porque não têm idade para a Travessia ou porque querem ganhar experiência", explicou o professor Sérgio Silva, presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA).

"Ano passado o garoto Luan Paranan nadou a Mini Mar-Grande e este ano já vai participar da prova grande", lembrou Silva, dando exemplo de um dos muitos nadadores que começam a partir da prova menor.

A idade mínima para participar da Travessia Powerade Mar-Grande/Salvador é de 13 anos. A prova acontece neste domingo, às 8h, na Praia do Duro (em Itaparica), e terminará no Porto da Barra. As inscrições vão até esta quarta-feira, 9, na sede da FBDA, no Palácio dos Esportes (na Praça Castro Alves, Centro).

Mas não é apenas a garotada que prefere começar nadando pequenas distâncias. A procura de vários adultos que não são atletas de ponta pela prova levou a FBDA a criar a categoria aberta. "Vai gente de 13 anos de idade em diante", destacou Silva.

Este ano, no entanto, a prova de 400 metros ganhou outro grupo de estreantes: um time do Polo Aquático. Pelo menos 15 nadadores/jogadores, cada um com uma bola, fará o percurso nadando e tocando a pelota até o final da competição.

Segundo a FBDA, o funil de chegada será o mesmo da Travessia Powerade, mas a largada será escalonada. Primeiro saem os mirins, que vão até a escadaria do Porto, em frente ao Instituto Mauá, e retornam ao ponto de onde largaram.

As demais categorias farão o mesmo percurso, na sequência petiz, aberto e polo aquático.

adblock ativo