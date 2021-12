Minha meta é superar Ferrari no Mundial, diz Massa

Felipe Massa afirmou nesta sexta-feira que sua meta nesta segunda metade da temporada é somar pontos suficientes para fazer a Williams superar a Ferrari, sua ex-equipe, no Mundial de Construtores da Fórmula 1. O time italiano ocupa o terceiro lugar, com apenas dez pontos de vantagem sobre a equipe britânica.

"Estamos brigando pela posição que a Ferrari está ocupando agora. E, junto de Valtteri Bottas, poderemos superá-los", declarou o brasileiro, que aposta na sua reação nesta segunda metade do ano. "Estou convencido de que está chegando o meu momento e juntos vamos fazer um grande trabalho para a equipe."

Massa, contudo, ressaltou que não tem motivação especial para superar a Ferrari, por ser seu ex-time. "Vamos fazer isto pela equipe. É só pensar em como a Williams estava há alguns anos e como ela está agora. Terminar na frente de uma equipe como a Ferrari seria uma grande satisfação para todos."

O piloto admite que a disputa entre os times passou a ser a sua grande meta até o fim do campeonato, mais importante que seu desempenho no Mundial de Pilotos. "Agora o Mundial de Construtores é mais importante que tudo. E avançar uma posição no campeonato significa bastante para nós, significa muito para nosso futuro. Esta nova posição mostra que voltamos a ser uma equipe top novamente. Por essa razão, eu não ligo muito para a minha posição no Mundial de Pilotos", declarou.

A Williams, que já ocupou o terceiro lugar geral neste ano, é a quarta colocada, com 150 pontos, apenas dez atrás da Ferrari. A equipe britânica ascendeu no Mundial graças principalmente aos pontos obtidos pelo finlandês Valtteri Bottas, responsável pelos quatro pódios registrados pelo time na temporada. Ele soma 110 pontos e figura em 5º no Mundial de Pilotos, quatro posições à frente de Massa, que tem 40.

