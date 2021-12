Mineradora de diamante da Rússia vira nova patrocinadora da Fifa

Faltando menos de dois meses para o início da Copa do Mundo da Rússia, a Fifa anunciou nesta segunda-feira, 23, mais um patrocinador. Trata-se da Alrosa, mineradora de diamantes da Rússia, considerada a maior do mundo em volume de produção. Parte da empresa é controlada pelo governo russo.

Nem a Fifa e nem a mineradora revelaram as cifras envolvidas no acordo. Pelo acerto, a empresa vai anunciar sua marca durante os jogos da Copa do Mundo da Rússia. "Com a Copa do Mundo ali na esquina, estamos felizes em contar com um forte apoiador como a Alrosa", disse Philippe Le Floc'h, chefe do departamento comercial da Fifa.

Com o anúncio, a mineradora se junta às empresas Alfa-Bank, Rostelecom e Russian Railways como patrocinadores em nível regional, categoria criada pela Fifa neste ano. Elas fecham, assim, as quatro "vagas" disponíveis para a Europa nesta categoria de patrocínio. As demais regiões - América do Norte e Central, América do Sul, África e Oriente Médio e Ásia - continuam vazios, sendo quatro cotas para cada região, totalizando 16.

Pelas definições do departamento comercial da Fifa, há ainda dois níveis acima na divisão dos seus apoiadores, sendo a principal os "parceiros" da entidade. Logo abaixo vem os patrocinadores da Copa do Mundo.

A Fifa vem fechando acordos de patrocínios com empresas da Rússia, China e Catar desde que foi atingida por uma investigação de corrupção iniciada por autoridades da Suíça e dos Estados Unidos.

adblock ativo