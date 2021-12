Mineirinho quase tira nota 10 ao bater australiano no Mundial de Surfe

Adriano de Souza, o Mineirinho, disputou nesta quarta-feira, 17, a primeira bateria das quartas de final da etapa brasileira do Mundial de Surfe, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e se deu bem. Seu adversário foi o australiano Joel Parkinson, que não foi páreo para o brasileiro.

Na primeira nota, Mineirinho conseguiu um 8,67 e em seguida chegou perto da perfeição, ao pegar uma onda que lhe rendeu a nota 9,83. No somatório, ele chegou a 18,50, enquanto Parkinson obteve 7,17 e 3,83, totalizando 11 pontos.

Com o resultado, Mineirinho é o primeiro surfista brasileiro, entre os onze do país que começaram a etapa, a conquistar vaga nas semifinais da etapa brasileira do Rio Pro. As baterias da competição seguem nesta manhã.

A que está em andamento tem o australiano Mick Fanning contra o brasileiro Yago Dora, segundo e último representantes do Brasil na etapa.

As próximas baterias a serem disputadas para definição dos outros semifinalistas são as do australiano Adrian Buchan

contra o sul-afriacno Jordy Smith e a dos australianos Owen Wright e Matt Wilkinson.

