Mineirinho lidera brasucas em busca do 3º título no Mundial

Agora com dez integrantes, a Tempestade Brasileira já está na Austrália para ocupar o seu espaço no Mundial de Surfe. Além dos sete surfistas que já competiam na temporada passada, três reforços alcançaram a elite do circuito, que terá a primeira etapa, a Quiksilver Pro Gold Coast, disputada na noite desta quarta-feira, 9.

A honra de estrear com a lycra amarela de número 1 do mundo será de Adriano de Souza. Campeão mundial em 2015, Mineirinho recebeu o bastão de Gabriel Medina, vencedor em 2014.

Completando a Brazilian Storm, vão competir em 2016 Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Wiggolly Dantas, Jadson André e Miguel Pupo. Reforçam o grupo este ano Caio Ibelli, que se classificou em primeiro lugar no ranking do WSL Qualifying Series junto com o também paulista Alex Ribeiro e o catarinense Alejo Muniz.

Este último se recupera de uma contusão e não vai estrear nessa primeira etapa. Os dez brasileiros representam praticamente 30% do grupo de 34 surfistas que disputam o mundial da World Surf League.

Se um dos brasucas vencer a etapa, dará ao país o tricampeonato do Quiksilver Pro Gold Coast, já que em 2014 ganhou Medina e no ano seguinte, Filipe Toledo. O prazo do primeiro desafio segue até o dia 21 deste mês na Snapper Rocks ou em outra praia da região que apresentar as melhores ondas durante a competição australiana.

Rei dos aéreos

A expectativa é que Mineirinho & Cia. continuem manobrando em grande estilo sobre as pranchas. Das 11 etapas de 2015, os brasileiros decidiram o título em nove delas. O melhor retrospecto é de Filipe Toledo, único do grupo com três vitórias. Toledo 'assinou' seus aéreos para superar os concorrentes e cravar nota 10 nas fases decisivas.

Ítalo Ferreira venceu a final brasileira do Rip Curl Pro de Portugal, Mineirinho em Banzai Pipeline e nos tubos de Margaret River, enquanto Medina venceu na França pela segunda vez. No somatório geral, a Tempestade Brasileira fechou a temporada com seis vitórias.

