Mineirinho escolhe a Bahia para voltar às pistas do país

Há dois anos sem participar de nenhum torneio de Skate no Brasil, o hexacampeão mundial Sandro Dias, o Mineirinho, escolheu Lauro de Freitas para ser palco do seu retorno às competições no Brasil, no Desafio Internacional de Vertical, que tem início nesta sexta-feira, 24, no Ginásio Esportivo de Lauro de Freitas – a final será no domingo, 26, às 10h (da Bahia).

“Estou feliz por tornar a competir novamente no Brasil. A gente começou a treinar hoje, a rampa está boa, está muito bem montada. A gente teve a sorte de eles [organizadores] oferecerem um piso perfeito para montar a pista, que está bem sólida. Vai ser um grande show, tenho certeza. Espero me dar bem também. Não vou entrar na competição só para fazer volume”, avisou o hexacampeão à reportagem do A TARDE.

O skatista já veio competir em Salvador em algumas oportunidades – a pista utilizada na competição pertence a ele. “Na verdade, eu tenho essa pista há alguns anos, é a única pista portátil do Brasil para eventos. A maioria dos eventos que você vê na TV, as pistas são minhas. Existem outras pistas, mas só a minha tem as dimensões atuais para um evento profissional”. Apesar de ser o dono, Mineirinho contou que isso não representa uma vantagem para ele, já que os outros participantes conhecem a pista.

A rampa está aberta para qualquer um utilizar, desde que esteja usando proteção adequada e não seja na hora dos treinos e competições. Além de Mineirinho, o evento ainda conta com a participação de alguns campeões mundiais, como Pedro Barros e Rony Gomes.

Recentemente, o skate virou modalidade olímpica. Apesar de a modalidade vertical não estar no programa, Sandro pensa em competir. “Eu gostaria de tentar participar do Park, mas ainda não sei como será o formato das classificatórias. Assim que soubermos, eu vou avaliar se dá”.

Dirigente

Fora das pistas, Sandro se tornou diretor de esportes da Confederação Brasileira de Skate (CBSK), em parceria com o presidente Bob Burnquist. Neste sexta, enfrentam um imbróglio envolvendo a Confederação de Hóquei e Patinação (CBHP), que são responsáveis pelo Skate Olímpico. “É a mesma coisa de a confederação de basquete querer tomar conta do futebol”, comparou.

Recentemente, a CBSK divulgou que foi reconhecida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como única responsável pelo skate, mas a entidade ainda não falou oficialmente. Sandro disse que há questões documentais a ser concluídas para que eles sejam reconhecidos de maneira definitiva.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

