Mineirinho e Filipinho vencem na abertura da etapa do Rio; Medina perde

Adriano de Souza, o Mineirinho, e Filipe Toledo estrearam com vitória na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surfe, nesta terça-feira. Já Gabriel Medina foi batido logo na primeira bateria e terá que disputar a repescagem para tentar seguir vivo na briga pelo título da quarta etapa da temporada 2017.

Medina foi superado pelo norte-americano Nat Young, vencedor da primeira bateria da etapa, com 13,84. O brasileiro anotou 13,10, enquanto o havaiano Ezekiel Lau ficou em terceiro lugar, com 10,60. Medina vai enfrentar o compatriota Jessé Mendes na repescagem, nesta quarta-feira. Mendes foi derrotado pelo australiano Josh Kerr por 14,27 a 12,63.

Mineirinho e Filipinho não precisarão da repescagem. Eles avançaram direto à terceira fase ao vencerem suas baterias de estreias nas ondas de Saquarema. Para faturar a disputa, Mineirinho anotou 12,26 para superar dois compatriotas: Jadson André (10,16) e Wiggolly Dantas (8,97).

Filipinho, por sua vez, derrotou o australiano Ethan Ewing e o português Frederico Morais. O brasileiro anotou 16,26, contra 10,84 e 7,70 dos dois rivais, respectivamente. Ian Gouveia também venceu sua bateria, com 14,40, contra os australianos Adrian Buchan (13,53) e Matt Wilkinson (6,23).

Entre os outros brasileiros na disputa, Bino Lopes foi derrotado pelo sul-africano Jordy Smith por 11,20 a 11,06. Lopes entrou na competição como convidado depois que o norte-americano Kelly Slater desistiu da disputa, alegando dores nas costas.

Yago Dora e Miguel Pupo foram ambos superados por John John Florence. O havaiano, atual campeão mundial, venceu a bateria por 14,67, contra 14,64 de Dora e 13,40 de Pupo. Dora vai disputar a repescagem.

Último brasileiro a cair na água nesta terça, Caio Ibelli foi quem apresentou o rendimento mais decepcionante. Anotou apenas 3,17 contra 16,34 de Julian Wilson e 12,86 de Stuart Kennedy. Ambos são australianos.

Além de Medina e Jessé Mendes, outros seis brasileiros vão disputar a repescagem. Yago Dora vai enfrentar Kolohe Andino, Bino Lopes duelará com Owen Wright, Jadson Andre terá Michel Bourez pela frente, Caio Ibelli vai encarar Joan Duru, Miguel Pupo enfrentará Adrian Buchan e Wiggolly Dantas terá confronto com Ezekiel Lau.

