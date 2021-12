Mineirinho é eliminado em Fiji e pode perder liderança do ranking mundial

O brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, foi eliminado da etapa de Fiji do Circuito Mundial de Surfe neste domingo, 14. Superado na terceira fase, ele corre o risco de perder a liderança do ranking mundial ao fim da atual disputa. Filipe Toledo, seu compatriota, pode assumir a ponta, caso avance ao menos às quartas de final.

Mineirinho foi derrotado pelo norte-americano Dane Reynolds por 18,34 pontos a 13,64 no início do dia. Com a queda, poderá ser superado por Toledo e pelo australiano Mick Fanning. Ambos ainda entrarão no mar neste domingo para disputar a terceira fase. O brasileiro enfrentará outro australiano, Adam Melling, enquanto Fanning vai duelar com o brasileiro Alejo Muniz.

Depois da eliminação de Mineirinho, o time brasileiro em Fiji se recuperou com as vitórias de Wiggolly Dantas e Ítalo Ferreira. O primeiro derrotou o norte-americano Nat Young por 15,36 a 13,94, enquanto Ítalo fez confronto brasileiro com Jadson André e levou a melhor por 12,93 a 11,80. Eles avançaram à quarta fase.

Assim como fez o norte-americano Kelly Slater. Depois de passar pela repescagem, ele venceu Fredrick Patacchia, do Havaí, por 18,57 pontos a 10,17. Eles vão conhecer seus adversários na sequência das disputas deste domingo. Filipe Toledo e Gabriel Medina, vencedor da etapa de Fiji no ano passado, são os brasileiros que ainda vão entrar no mar neste domingo.

