Mineirinho domina australiano e confirma título em Saquarema

Adriano de Souza, o Mineirinho, dominou as ações na decisão do título da etapa brasileira do Mundial de Surfe contra o australiano Adrian Buchan, nesta quarta-feira, 17.

A bateria decisiva terminou com Mineirinho vencendo por 17,63 a 17,23 e conquistando a etapa, disputada em Saquarema, no Rio de Janeiro.

O brasileiro assumiu a liderança logo na primeira onda, com um 7,50, enquanto Buchan respondeu com um 4,33. Como o australiano surfou uma segunda onda em seguida, passou a frente ao fazer 5,83 e somar 10,16.

Mineirinho retomou a ponta com um 7,83, que, ao encerrar a manobra saudou a torcida e recebeu aplausos calorosos. Somada à nota anterior, chegou a 15,33 faltado 12 minutos para encerramento da bateria.

O australiano conseguiu assustar a torcida na sequência de boas ondas, ao conseguir excelentes manobras em uma delas e cravar 9,20. Com o somatório da nova nota e o descarte da menor, Buchan encostou de vez em Mineirinho, com 15,23.

Mas o brasileiro devolveu na sequência o resultado do rival, conquistando um 9,80. Com isso ampliou o escore parcial (que seria definitivo) para 17,63 a 17,23, colocando a torcida em polvorosa em Saquarema.

Os dois minutos finais foram de observação entre os dois surfistas, em busca da melhor onda, o que levou a marcação de Mineirinho ao rival até o segundo final. O abraço de ambos ao a arbitragem encerrar a disputa selou a vitória de Mineirinho.

Paralisações

Depois de paralisações seguidas desde a segunda-feira, a competição retomou ontem no quinto round. Nesta fase, caíram os brasileiros Wiggoly Dantas e Gabriel Medina que competiu contra a sensação Yago Dora.

No duelo de brasucas, Dora superou Medina com um somatório de 15,67 contra 14,83. Já Wigolly Dantas foi superado pelo australiano Joel Parkinson, por 16,00 a 14,16.

Único sobrevivente na repescagem, Yago Dora se juntou ao compatriota Mineirinho, aos australianos Mick Fanning, Joel Parkinson e Matt Wilkinson, além de o sul-africano Jordy Smith nas quartas de final.

Nas quartas de final foi quando Mineirinho se destacou com o melhor somatório de notas, quase obtendo um dez da arbitragem na bateria em que venceu Parkinson. Mineirinho fez 8,67 e 9,83 contra 7,17 e 3,83 do rival.

Se a bateria seguinte não teve notas tão altas, compensou com emoção nas manobras de Dora diante da torcida brasileira. O surfista local encarou o campeão mundial Fanning e venceu por pequena diferença para delírio do público: 12,44 a 12,34.

Na briga de australianos da sequência, Wilkinson levou a melhor, vencendo por 17,23 a 14,70.

Já nas semifinais Dora acabou barrado por Mineirinho, no duelo de brasileiros. Voltando a pontuar alto, Mineirinho anotou um 9,57 e um 8,40, contra 3,97 e 8,00 de Dora, que saiu satisfeito por ter avançado tanto na etapa brasileira e passado o bastão para Mineirinho defender o título.

Em novo duelo de australianos, Adrian Buchan superou Matt Wilkinson, por 16,97 a 11,60 e conquistou o direito de enfrentar Mineirinho na decisão.

adblock ativo