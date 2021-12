Mineirinho conquista título inédito no surfe para o Brasil

O surfista brasileiro Adriano de Souza, conhecido como Mineirinho, conquistou um título inédito para o País, no domingo, 16. Ele foi o campeão do Aberto da Austrália, evento 6 estrelas no calendário da Associação dos Surfistas Profissionais (ASP).

Na bateria final do evento, ele derrotou o local Julian Wilson por 17,20 a 8,34 pontos.

"É uma sensação incrível ser o primeiro brasileiro a vencer. Eu tenho muito respeito pelo Julian Wilson, ele é o número 6 do mundo e um dos melhores surfistas do evento. Eu tive sorte de pegar boas ondas no início e que ele caiu algumas vezes na final. Quero agradecer todos os brasileiros e os fãs na praia. É um início de ano perfeito para mim", comemorou Mineirinho.

O resultado faz o brasieliro assumir a primeira colocação da Série de Classificação da ASP com 4.484 pontos, deixando a segunda colocação exatamente para Julian Wilson, que teve 2.640.

O Brasil ainda teve Tomas Hermes na quarta colocação com 2.080 pontos, logo à frente de Kelly Slater, que somou 2.000.

"Fiquei frustrado porque simplesmente não consegui acertar nada na bateria. Eu tive uma semana muito boa surfando em condições difíceis, fiz boas baterias, ganhei algumas por pouco, parecia tudo dando certo, então estava confiante, mas nada aconteceu. Mesmo assim, chegar a final já era um bom resultado pra começar o ano e vou continuar muito confiante para o restante da temporada", avaliou Julian Wilson.

Na competição feminina em Sydney, o título ficou com Carissa Moore, atual campeã mundial. Na bateria final, ela derrotou a havaiana Alessa Quizon por 17,10 a 15,80.

