Militar baiano é campeão Sul-Americano de Fisiculturismo

O policial militar cabo Carlos Alberto Moreira de Freitas Júnior, de Feira de Santana, venceu o Campeonato Sul-Americano de Fisiculturismo, no Equador. O paratleta agora representa novamente o Brasil no Mundial, na Espanha, em dezembro.

Carlos se tornou o primeiro policial cadeirante na ativa da história da Polícia Militar. Ele já foi tricampeão baiano e brasileiro, campeão Arnold Classic Brasil e medalhista de prata do Sul-Americano da Argentina, em 2017.

O paratleta superou resultados de um acidente de carro que o deixou paraplégico em dezembro de 2007, quando perdeu o irmão e um amigo.

“Com sete meses depois do acidente fui internado no Hospital Sarah, em Salvador, para reabilitação, e lá conheci vários esportes adaptados”, relatou Moreira, acrescentando que logo voltou a praticar a musculação e, com o passar do tempo, percebeu uma melhora na qualidade de vida, através do esporte, associado à fisioterapia.

