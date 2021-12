Milan sonha com Cristiano Ronaldo e admite usar Donnarumma em negociação

A possível saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid animou o Milan, que sonha em voltar ao topo da Europa e também perderá um de seus principais jogadores. O clube italiano não escondeu que sonha em contratar o astro português e, para isso, pode até envolver na negociação o jovem goleiro Donnarumma, que já avisou que não permanecerá na equipe italiana.

Nos últimos dias, a imprensa espanhola noticiou que Ronaldo quer deixar o Real Madrid depois de ser acusado de fraude fiscal no país. Ele inclusive já teria avisado aos colegas que sairá do clube, sem possibilidade de voltar atrás, de acordo com o diário Marca. Em meio aos rumores, o Milan monitora a situação, mas descarta fazer loucuras pelo astro.

"Cristiano Ronaldo pretende deixar o Real por problemas com impostos na Espanha? Bem, se o Real quer Donnarumma, nós estamos prontos para falar com (o presidente do Real, Florentino) Pérez. Claro, sem começar da base de 400 milhões de euros que a imprensa espanhola tem comentado", disse o diretor de futebol do Milan, Massimiliano Mirabelli, em entrevista ao Corriere dello Sport.

Se Cristiano Ronaldo deixará o Real ou não, tudo não passa de rumor neste momento. Bem diferente da situação de Donnarumma, que já avisou que sairá do Milan. Considerado a maior promessa do mundo entre os goleiros, o jogador de 18 anos, titular do time desde os 16, optou por não renovar seu contrato, que terá fim no meio do ano que vem.

O Milan agora tem uma decisão importante a tomar. O clube pode usufruir do talento de Donnarumma até o fim da próxima temporada, mas aí, o jogador estaria livre para assinar com outro time de graça. Por isso, há a possibilidade de os italianos o negociarem já nesta janela para transferências, o que teria atraído o Real, que já há algum tempo busca um substituto para Kaylor Navas.

No que depender de Mirabelli, no entanto, Donnarumma seguirá no Milan até o fim de seu contrato. "No momento, não temos nada em relação ao Donnarumma. Não estamos aceitando ofertas. Até porque, para nós, o Donnarumma não tem preço. Não vamos vendê-lo. Pelo menos, não no momento."

O dirigente também lamentou a forma como a negociação terminou e demonstrou chateação com a opção do goleiro. "Queríamos dar um ídolo à nossa torcida, e Donnarumma tinha tudo para se tornar isso. Ele teria sido capitão. E, francamente, nossa oferta foi enorme, considerando sua idade e a situação do Milan. Eram 25 milhões (de euros) por cinco anos", revelou.

