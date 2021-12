Milan joga mal, empata com belgas e é vaiado em casa

O Milan fez por merecer, nesta terça-feira, as vaias que ouviu da sua torcida no San Siro. Na estreia do time rubro-negro na Liga dos Campeões, um empate sem gols com o modesto Anderlecht, da Bélgica. Se serve de conforto, foi a primeira vez que os milaneses não perderam em casa nesta temporada.

Até aqui, foram três jogos diante do torcedor do Milan. Nos dois primeiros, pelo Campeonato Italiano, o time de Máximo Allegri perdeu de 1 a 0, para Sampdoria e Atalanta. Desta forma, a equipe segue sem ter feito sequer um gol jogando em seu estádio na temporada.

Com Robinho e Pato machucados, Allegri escalou o time com Pazzini e Emanuelson no ataque. Mas os dois foram pouco produtivos. O italiano, por exemplo, não deu nenhum chute a gol. O holandês tentou três vezes, mas só uma foi na direção certa.

A atuação ruim da equipe rubro-negra, que teve menos posse de bola que o Anderlecht, acabou sendo punida pela torcida, que vaiou o time e agravou a crise. O próximo jogo do Milan é domingo, contra a Udinese e o reencontro com o San Siro será na quarta, diante do Cagliari.

No outro jogo do Grupo C, um duelo de ascendentes. E quem levou a melhor foi o Málaga, que não tomou conhecimento do Zenit de Hulk e venceu por 3 a 0, na Espanha. Isco marcou duas vezes e o veterano Saviola fez mais um.

