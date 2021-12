Milan é excluído da Liga Europa por violação no fair play financeiro

Classificado dentro de campo por ter sido o quinto colocado do Campeonato Italiano, o Milan foi excluído da próxima edição da Liga Europa por conta de erros cometidos fora dele. Nesta sexta-feira, 28, a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anunciou a decisão de tirar o clube italiano da competição continental por conta de violação no Fair Play Financeiro da Uefa.

"O Milan está excluído da participação nas competições do clube da Uefa da temporada esportiva de 2019/2020 como consequência do descumprimento de suas obrigações quanto ao fair play financeiro durante as temporadas de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018", disse o comunicado oficial emitido pela entidade nesta sexta-feira.

Em junho de 2018, a Uefa acusou o Milan de quebrar o Fair Play Financeiro. Um mês depois, a CAS determinou que o clube italiano havia superado o limite de gastos por 121 milhões de euros (R$ 526 milhões na cotação atual).

Poucos meses depois, em novembro, a Uefa anunciou que o Milan não poderia participar de torneios continentais na temporada 2019/2020. A equipe italiana recorreu à CAS até que na última segunda-feira as duas partes chegaram a um acordo sobre a punição, revelada nesta sexta.

Desta forma, a vaga direta para a fase de grupos da Liga Europa, que era do Milan, ficará nas mãos da Roma. O Torino também se beneficia da situação. A equipe de Turim, sétima colocada no Campeonato Italiano, ganha a chance de disputar as fases preliminares do torneio continental.

