Milan diz que tentou Neymar e descarta contratar Kaká

O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, revelou nesta quinta-feira, 6, que o clube italiano esteve interessado e tentou contratar o atacante Neymar, que acabou trocando o Santos pelo Barcelona. O clube espanhol disse ter desembolsado 57 milhões de euros em toda a transação pelo brasileiro, valor impraticável para um clube italiano, de acordo com o dirigente.

"Não pudemos contratá-lo, ainda que o tenhamos seguido, o que não era conhecido, mas os valores chegaram a um tal ponto que as equipes italianas não podem contratar estes jogadores", declarou Galliani. "Não é o caso do Barcelona, cujo faturamento é o dobro do nosso".

Galliani também descartou a possibilidade do Milan contratar Kaká, que está no Real Madrid. O brasileiro defendeu o clube por seis temporadas, entre 2003 e 2009, e foi campeão mundial, europeu e italiano nesse período. "Tem um salário impossível para qualquer equipe italiana", disse o dirigente, que também lembrou que o meia já tem 31 anos.

O dirigente também disse que será doloroso ver o atacante Carlitos Tevez ser contratado pela Juventus, em uma transação que a imprensa italiana já dá como certa. O argentino esteve perto de se transferir para o Milan no fim de 2011, mas acabou permanecendo no Manchester City, seu atual clube.

"Me doeria um pouquinho porque foi criada uma relação amistosa com ele, falamos por telefone, mas nisso tem razão o presidente Silvio Berlusconi, porque se tivesse chegado para o lugar de (Alexandre) Pato, não teria chegado (Mario) Balotelli", expressou Galliani.

