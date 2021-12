Depois de um início trôpego no Campeonato Italiano, o Milan já dá sinais de que voltará à brigar pelas primeiras posições da tabela. Nesta terça-feira, 20, na abertura da 5ª rodada, o tradicional time italiano venceu a segunda seguida, ao derrotar a Lazio por 2 a 0, diante de sua torcida.

Milan derrota Lazio e sobe na tabela do Campeonato Italiano

Com o triunfo, o Milan chegou aos nove pontos e já aparece na provisória terceira colocação da tabela, atrás somente do líder Napoli (10) e da Juventus (9) - a equipe de Turim ocupa a vice-liderança por ter maior saldo de gols que o Milan. A Lazio, por sua vez, caiu do quarto para o sétimo lugar, estacionado nos sete pontos.

Empurrado pelos torcedores, no San Siro, o Milan deu pouco espaço ao rival no primeiro tempo e registrou até 60% de posse de bola. Porém, criou poucas chances perigosas no ataque. Só conseguiu abrir o placar aos 36 minutos, em lance de contra-ataque. Bacca recebeu lançamento, entrou na área e finalizou na saída do goleiro Thomas Strakosha.

O atacante colombiano anotou seu quinto gol no Italiano, dividindo agora a liderança da artilharia com o espanhol Jose Callejón, do Napoli.

Para o segundo tempo, a Lazio voltou com Felipe Anderson na vaga de Djordjevic. Mas os visitantes seguiram com poucas opções ofensivas - o brasileiro só ameaçou aos 26, em boa finalização, defendida pelo goleiro Gianluigi Donnarumma. A melhor delas aconteceu no instante final da partida, em cobrança de escanteio completada por Immobile, de cabeça. Ele mandou nas redes pelo lado de fora, aos 49 minutos.

Antes disso, o Milan já havia anotado o segundo gol. Radu desviou a bola com a mão, em carrinho dentro da área, e o árbitro assinalou a penalidade. Mbaye Niang converteu a cobrança e definiu o triunfo dos anfitriões aos 29 minutos da etapa final.

