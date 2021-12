Milan admite nova negociação com Kaká

O Milan reconheceu nesta sexta-feira que já começou a negociar com o Real Madrid para conseguir contar novamente com o meia brasileiro Kaká, que saiu do clube italiano em 2009 para atuar na Espanha.

O executiv-chefe do Milan, Adriano Galliani, afirmou nesta sexta, 18, que o brasileiro voltará ao mercado de inverno se as três partes implicadas - os dois clubes e o jogador - conseguirem "boas soluções" e conversem, em primeiro lugar, sobre um dos principais assuntos, o salário.

"Kaká só chegará se nós três conseguirmos chegar a um bom valor", afirmou o executivo-chefe do Milan aos jornalistas em sua chegada à sede da Federação Italiana de Futebol, em declarações divulgadas pelos meios de imprensa do país.

Galliani negou que o clube tenha aberto outras frentes que possa afetar a volta de Kaká, como uma possível contratação do atacante italiano do Manchester City Mario Balotelli, e afirmou que "existe apenas uma negociação em curso e é a do Kaká, mas que por outro lado, é muito difícil".

O "amor" mútuo entre a torcida e o jogador "nunca terminou". "A lei dos números nos obrigou a negociar Kaká e agora estamos vendo se será possível recuperá-lo", disse o diretor.

Segundo afirma nesta sexta-feira o jornal esportivo italiano "La Gazzetta dello Sport", o próprio Galliani manteve uma conversa telefônica com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para propor que Kaká retorne ao Milan por um empréstimo de dois anos, o tempo de contrato do jogador com o clube espanhol.

O jornal afirma que, por enquanto, Pérez não descartou esta possibilidade, só pediu tempo para pensar, e explica que Kaká está disposto a diminuir seu salário até os 7,5 milhões de euros por ano, embora o Milan insista que não pode assumir mais do que 5 milhões.

O próprio jogador esteve na quarta-feira passada em Milão (norte da Itália), onde jantou com Robinho e com outros antigos companheiros na equipe italiana, de onde saiu em 2009 ao ser contratado pelo Real Madrid por 67 milhões de euros.

"Eu já disse que estou disposto a encontrar uma solução com o Real, que seja boa para mim e para eles. Os clubes podem falar o que eles quiserem, mas eu não estou aqui para isso. Vim ver alguns amigos", disse o meia na saída do restaurante.

"Eu sempre fui muito agradecido ao Milan, mas tenho contrato com o Real Madrid. Vão me deixar sair? Não sei. Se eles chegarem a um acordo... Não é uma situação agradável, nem para mim e nem para o Real Madrid", comentou.

O Milan, clube de propriedade do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, já tentou redcuperar o meia brasileiro no ano passado, chegando a ter um encontro com a direção do Real Madrid em Nova York, aproveitando um amistoso que ambas as equipes disputaram na cidade americana.

adblock ativo