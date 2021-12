O surfista tricampeão do mundo Mick Fanning passou por mais um susto com tubarão, após ter a sua prancha atacada pelo animal marinho durante a etapa do Mundial na Áfica do Sul.

No último sábado, 25, ele surfava em gravação do programa "60 minutos", na Austrália, quando avistou um tubarão e subiu rapidamente em um jet ski. "Lá está ele, está lá fora. Só vi isso", disse em entrevista ao repórter Peter Stefanovic.

Mesmo com o novo susto, Fanning participa da próxima etapa Mundial, no Taiti, em agosto.

O surfista teve um outro "encontro" com um tubarão durante a sexta etapa do Circuito Mundial de Surfe, em Jeffreys Bay, na África do Sul. Na ocasião, Fanning estava no mar quando um tubarão branco se aproximou e ele sentiu sua prancha ser puxada. Na ocasião, especialistas descartaram que o animal tenha atacado o surfista. De qualquer forma, o susto provocou o cancelamento da competição.

Da Redação Mick Fanning passa mais um "perrengue" com tubarão

adblock ativo