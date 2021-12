Mick Fanning parabeniza Mineirinho pelo título mundial de surfe

Mick Fanning foi derrotado por Gabriel Medina na semifinal do Pipe Masters e perdeu por pouco o título mundial para Adriano de Souza, o Mineirinho. Mas o tricampeão mundial parabenizou o brasileiro e fez questão de posar junto para foto. "Eu estou muito orgulhoso de você. Não importa de onde você veio, o trabalho duro e o coração prevaleceram. Obrigado por sua amizade, meu irmão", afirmou Fanning em seu perfil no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos.

Yes @adrianodesouza !!! I am so proud of you, mate!! It doesn't matter where you come from... hard work and heart prevail. Thanks for your friendship. Love you bruddah. Uma foto publicada por Mick Fanning (@mfanno) em Dez 17, 2015 às 8:18 PST

Em uma temporada dramática, Mick Fanning teve de superar um ataque de tubarão em julho e a morte do irmão durante a última etapa. Ele foi muito bem no Pipe Masters, mas o resultado acabou não sendo suficiente para ele garantir o título. Com o terceiro lugar no Havaí, o surfista ficou com o vice-campeonato mundial.

Aos 34 anos, Fanning teve um temporada bastante regular, com vitórias em Bells Beach e em Trestles antes de chegar ao Havaí como favorito. Mesmo com a notícia da morte de seu irmão na quarta-feira, ele competiu com brilho e foi avançando de fase no Pipe Masters. Na quinta-feira, ele chegou à semifinal, mas acabou sendo eliminado por Medina e viu Mineirinho vencer sua série e levar o título.

Apesar da frustração pela perda do título, a volta por cima de Fanning foi emblemática, até porque ele superou um trauma muito grande na etapa de Jeffreys Bay. Na final contra Julian Wilson, ele foi atacado por um tubarão e a decisão acabou sendo cancelada. Bastante assustado, ele viu a morte de perto, mas aos poucos foi se recuperando.

"Aquele foi um dia que tudo mudou. Eu me considero muito sortudo, já me considerava antes e agora mais ainda. Acho que escapar ileso de uma situação como essa é raro. Estou feliz de estar aqui, tendo a chance de estar aqui, de ter uma segunda chance, fazendo o que eu amo. Foi uma situação pesada, mas agora todos estão felizes", disse.

adblock ativo