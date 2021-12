Mick Fanning doa US$ 75 mil a surfista atacado por tubarão

O australiano Mick Fanning anunciou que fará uma doação de US$ 75 mil (cerca de R$ 256 mil) em dinheiro para o surfista Matthew Lee, de 32 anos.

Matthew, que também é australiano, teve as duas pernas mordidas enquanto surfava de bodyboard em Ballina, no norte do país.

O anúncio foi feito por Fanning no domingo, 2, durante sua participa em um programa de TV. O tricampeão mundial recebeu a quantia como cachê pela entrevista à emissora Channel Nine e avisou que doará a Lee para ajudar na sua recuperação. O surfista chegou a dizer que tinha a esperança de visitar o surfista no hospital, mas tudo dependeria de uma nova cirurgia que Lee deveria fazer.

Em julho, Fanning também foi alvo de um ataque de tubarão enquanto disputava a final da etapa de Jeffrey's Bay (África do Sul) do Mundial de Surfe (WSL). O atleta se debateu e tentou acertar alguns socos no animal, conseguindo escapar sem ser mordido.

