Michel Bastos, meia do São Paulo, é vítima de racismo nas redes sociais

O meia Michel Bastos, do São Paulo, foi vítima de racismo neste domingo, 1º, nas redes sociais. Uma pessoa com o perfil "nanda_cominni" disse em uma das mensagens do atleta: "Macaco negro safado, respeita a torcida. Otário vagabundo, faz por merecer o dinheiro que recebe". O episódio é mais um de racismo no Brasil contra personalidades.

Após ver a declaração, Michel Bastos comentou em sua conta no Instagram. "Tenho que ficar quieto ainda???". Abaixo do comentário, diversos outros torcedores defendem o atleta e pedem para ele não ligar para as declarações racistas e preconceituosas.

Tenho que ficar quieto ainda ??? Uma foto publicada por MB7 Oficial. (@mb7_oficial) em Nov 1, 2015 às 12:31 PST

No último sábado, Michel Bastos pediu silêncio para a torcida ao colocar o dedo na boca, após marcar o terceiro gol do São Paulo na vitória sobre o Sport. Recebeu muitas críticas e neste domingo pediu desculpas aos torcedores, assumindo que errou ao fazer o gesto. "Nada justifica isso, mas foi uma reação desmedida que acabei tendo por não concordar com quem vai ao estádio vaiar a própria equipe", disse.

O jogador não falou se pretende denunciar a conta que escreveu mensagens racistas para ele. Nos últimos dias, a atriz Taís Araújo teve insultos racistas em sua página do Facebook, fez a denúncia e já foi chamada para depor na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática.

