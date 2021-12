Michael Schumacher sai do coma e deixa hospital de Grenoble

O ex-piloto alemão de Fórmula 1 Michael Schumacher "não está mais em estado de coma" e deixou o hospital da cidade de Grenoble, leste da França, onde estava internado desde 29 de dezembro, quando sofreu um grave acidente de esqui, anunciou a porta-voz da família.

O local onde o heptacampeão mundial de Fórmula 1 prosseguirá com "o longo processo de recuperação" não foi divulgado no comunicado assinado por Sabine Kehm, que também não revela detalhes sobre o estado de saúde de Schumacher.

"A família deseja agradecer expressamente aos médicos, enfermeiros e à administração do hospital de Grenoble", afirma o comunicado, que também reconhece o trabalho dos socorristas que trabalharam no local do acidente.

"Todos cumpriram um trabalho formidável durante os primeiros meses", completa o comunicado.

A família e o hospital de Grenoble não concederão entrevistas coletivas.

"Pedimos a todos, por favor, que no futuro respeitem o fato de que esta longa fase de readaptação acontecerá de maneira privada", completa o comunicado.

Schumacher, de 45 anos, bateu violentamente contra uma rocha quando praticava esqui com o filho e um grupo de amigos na estação alpina de Meribel, na França.

Ao chegar ao hospital, Schumacher tinha lesões cranianas "difusas e graves". Os médicos decidiram então induzir um estado de coma artificial.

No dia 30 de janeiro, os médicos anunciaram o início do processo de saída do estado de coma com a redução progressiva dos sedativos que eram administrados.



O acidente

Michael Schumacher sofreu o acidente no dia 29 de dezembro de 2013, quando esquiava com a família em Meribel, uma das estações de esqui de luxo dos Alpes franceses. Ele caiu e bateu a cabeça em uma das pedras que estava encoberta por uma leve camada de neve.

Segundo depoimento de testemunhas na época, o alemão teria se desequilibrado sendo arremessado de cabeça em uma dessas pedra.

O ex-piloto alemão, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, teve um trauma grave e foi levado de helicóptero ao hospital Moutier, a 17km do local do acidente, menos de dez minutos após a queda. Após o primeiro atendimento ele foi levado ao hospital em Grenoble.

Investigações conduzidas pelo Ministério Público da França constataram que o acidente ocorreu em uma área sinalizada. O local do acidente estava cercada por barreiras indicando uma região de alto risco.



