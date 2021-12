'Michael Jordan' anão é sucesso em basquete amador nos EUA

A história de que tamanho não é documento faz todo o sentido para o americano Tiny Jahmani Swanson, 29 anos. Com apenas 1.30m de altura, o anão faz cestas e jogadas no basquete que muitos grandalhões por aí não conseguem.

O sucesso dele nos Estados Unidos é tanto que ele já tem o apelido de "Michael Jordan Anão". O jogador também se tornou queridinho de astros como David Beckham e do ator Jamie Foxx.

"É engraçado porque algumas celebridades pedem para tirar fotos comigo. Eu tenho uma foto com David Beckham e ele disse que era meu fã", afirmou Swanson em entrevista ao jornal britânico Mirror.

Swanson ainda contou como começou a sua paixão pelo basquete."Eu dormia com uma bola de basquete quando era criança. Tudo o que eu queria era jogar. Minha mãe me dizia para eu parar de jogar quando dava meia-noite porque ela não suportava mais o barulho da bola batendo no chão e as coisas quebrando em casa".

"Eu sei que Deus me abençoou com meu talento. O basquete me trouxe até onde estou e vai me levar ainda mais longe", concluiu.

adblock ativo