Miami Heat diz não contar com volta de Chris Bosh após novo coágulo sanguíneo

O ala/pivô Chris Bosh seguirá fora das quadras na NBA. Nesta segunda-feira, 23, data da abertura oficial da pré-temporada da liga, o presidente do Miami Heat, Pat Riley, informou que não trabalha mais com a possibilidade de retorno do jogador. Na sexta-feira, Bosh foi reprovado em exames médicos por conta de novos coágulos sanguíneos encontrados em seu corpo.

Durante uma entrevista em seu escritório, o presidente falou abertamente sobre a possibilidade do fim da carreira do jogador. "Acredito que Chris ainda tenha a mente aberta. Mas nós não trabalhamos mais com o seu retorno. Sentimos que, com base no último exame, a sua carreira no Heat provavelmente tenha terminado."

Um dos melhores jogadores da sua posição nos últimos anos, Bosh teve suas últimas duas temporadas interrompidas pelo problema com coágulos sanguíneos. Riley ainda fez a comparação de Bosh e Magic Johnson, quando o jogador revelou aos Lakers que contraiu o vírus HIV. "Não é fácil você estar com um jogador por seis anos, ver tudo que ele conquistou e imaginar o que ele está passando agora. Entendo tudo que Bosh tem feito. É um esforço heroico."

Apesar dos exames médicos e da repetição do problema, Bosh segue lutando para retomar sua carreira. Recentemente, ele garantiu estar bem fisicamente e ter condições de retornar, além de ter criticado a postura do Heat diante do problema. A temporada começa no dia 25 de outubro e a franquia já começa sua preparação sem contar com o jogador.

Bosh já se disse capaz de voltar a atuar mediante a ingestão de anticoagulantes. O problema é que esta substância pode representar um grande risco para os atletas, uma vez que diminui a espessura do sangue e pode criar hemorragias incontroláveis.

O departamento médico do Heat já havia vetado a possibilidade de Bosh voltar a atuar se, para isso, precisasse de anticoagulantes, o que irritou o jogador, que chegou a acusar os médicos de atuarem pensando apenas na franquia, e não nos jogadores. O ala/pivô ainda não se manifestou sobre este novo veto de sua equipe.

