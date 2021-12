"Meu sonho era jogar no Barcelona", diz Thiago Silva

Thiago Silva chegou a negociar sua transferência para o Barcelona na última janela de transferências do futebol europeu, mas não houve acordo. Dizendo estar feliz por continuar no Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro admitiu nesta sexta-feira que ficou frustrado com a postura do clube espanhol e não escondeu sua mágoa.

Durante entrevista nesta sexta-feira, antes de defender a seleção brasileira no amistoso contra a Austrália, neste sábado, em Brasília, Thiago Silva revelou que sonhava jogar pelo Barcelona. Mas, sem entrar em detalhes, contou que a frustrada negociação com o clube espanhol fez com que ele abandonasse esse desejo profissional.

"Foram algumas situações que aconteceram que, infelizmente, tomei a decisão de não seguir em frente com as conversações. Não estava fazendo bem para mim e nem para os meus familiares", revelou Thiago Silva, ao comentar sobre a negociação com o Barcelona, que investiu para tirá-lo do Paris Saint-Germain no começo de julho.

"Comigo não teve uma transação difícil. Eram coisas que eu pedi e não era ouvido", disse o zagueiro, ressaltando que "meu sonho era jogar no Barcelona". Para completar, ele ainda citou o caso do lateral francês Abidal, que revelou nesta sexta-feira que não recebeu do clube espanhol enquanto fazia tratamento contra o câncer.

"Vi a situação do Abidal, e não gostei. Eles não foram corretos, não tiveram palavra. No meu caso, era apenas uma negociação esportiva. Mas no caso do Abidal, que é uma grande pessoa, eles não fizeram nada para ajudar", acusou Thiago Silva, ao criticar a postura dos dirigentes do Barcelona na relação com o lateral hoje no Monaco.

