Metrô não vai funcionar no Ba-Vi deste domingo

Excepcionalmente o metrô não vai funcionar neste domingo, 8. Com isso, os torcedores que já se acostumaram a ir para a Arena Fonte Nova via metrô precisam utilizar outro meio.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, que administra o modal, as estações da linha 1 não abrirão devido a uma operação especial. Serão realizados teste com os novos trens que vão servir o metrô.

