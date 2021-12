Mestre de Cigano inaugura academia na Boca do Rio

Descobridor do campeão do UFC Júnior "Cigano" dos Santos, Yuri Carlton inaugurou na noite desta quarta-feira, 19, a sua nova academia de jiu-jitsu, localizada na Boca do Rio. Com a expectativa de acolher cerca de 250 crianças, a Academia Nordeste espera promover o esporte como inclusão social para os jovens carentes do bairro.

A inauguração contou com a presença de destaques do MMA (Artes Marciais Mistas) baiano, como Ednaldo Lula, Neilson Gomes e o próprio campeão dos Pesos-Pesados do UFC, Júnior Cigano. O governador Jaques Wagner, que apoiou cedendo materiais esportivos à academia através do Estado, também prestigiou o evento, e até vestiu um kimono de jiu-jitsu para se sentir integrado aos atletas.

Seguindo os passos do amigo Luiz Carlos Dórea, dono da Academia Champion, Carlton resolveu trazer o projeto social para a Boca do Rio. "Era uma ideia nossa bastante antiga, que tomou uma dimensão ainda maior. Agora, além da Cidade Nova, com a Champion, temos também uma academia na Boca do Rio para formar talentos", explicou o mestre, que já trabalha com iniciativas sociais no bairro há cerca de dez anos.

Além do jiu-jitsu, arte dominada por Yuri Carlton e carro-chefe da academia, a Nordeste também levará judô e boxe para os jovens. Aulas de artes, teatro e pesca também estão programadas, assim como sessões de fisioterapia para atletas e para a população. O local também será utilizado para que os lutadores do Team Champion, como Júnior Cigano e Hugo Wolverine, treinem os fundamentos de chão.

Para participar da academia, não existe limite de idade: basta querer ser um campeão. "Gosto de trabalhar com jovens, de até uns 21 anos, mas não tenho limites de idade. Quem estiver interessado em lutar, viver do esporte e ser um campeão, pode chegar", garante Carlton. "Espero que, com esse novo projeto, possamos revelar novos campeões, como aconteceu com o Cigano", completou.

Prestigiando evento, o governador Jaques Wagner se disse atento às iniciativas sociais como a de Yuri Carlton, e lembrou que é dever do Estado garantir todo o apoio possível ao esporte. "É obrigação do Estado apoiar um trabalho tão importante como este. O esporte é um estímulo positivo a essas crianças e dá a elas todo um novo horizonte e o sonho de brilharem, de serem campeões um dia, e de assim orgulharam a Bahia com seus títulos", bradou.

