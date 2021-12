Mestre de atleta baiano do UFC lutará em evento em Salvador

Nos últimos anos, Leônidas Gondim se acostumou a entrar no octógono mais para treinar seus lutadores de MMA do que para competir. Mestre do soteropolitano Leonardo Augusto, o 'Leleco', atleta do UFC, o líder da equipe LG System enfrentará Carlos Pinho no Qualify Combat, evento que será realizado no dia 24 de setembro, em Salvador.

Aos 42 anos, Leônidas confessa: MMA não dá mais para ele. O combate acontecerá numa modalidade mais técnica, o Submission. "Dele, eu realmente não abro mão. Fui campeão brasileiro em 2013, e vice-campeão em 2014. Não luto em Salvador há cinco anos. Geralmente, participo das competições no Rio de Janeiro. É difícil me preparar para lutar aqui em Salvador dando aula o dia todo, todos os dias", disse.

O Submission é uma modalidade de luta no chão, bastante semelhante ao Jiu-Jitsu, mas disputado sem quimono. Além da de Leônidas, o Qualify Combat terá mais 14 lutas, entre MMA, Muay Thai e Jiu-Jitsu. O evento acontece no Hotel Sol Bahia, em Patamares, a partir das 18h.

Curiosamente, Leleco, principal pupilo de Leônidas, lutará exatamente uma semana antes, mas nos EUA: ele enfrenta o alagoano Antônio Carlos Júnior, o 'Cara de Sapato', no dia 17 de setembro, pelo UFC Fight Night 94, no Texas.

"Leonardo treina comigo há mais de 15 anos. Quando chegou lá na academia ainda estava na faixa branca de Jiu-Jitsu. Tive o prazer de ensiná-lo e formá-lo em faixa preta. Agora, torço por suas vitórias na maior organização de MMA do mundo. Dia 17 a vitória é dele. Dia 24 é a minha. Teremos muitos motivos para comemorar", torce Leônidas.

