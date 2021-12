Messi vence Neymar por 8-5 em jogo beneficente em Lima

O astro argentino Lionel Messi e seus amigos derrotaram na terça-feira, 3, por 8-5 uma equipe do 'resto do mundo', liderada pelo craque brasileiro Neymar, em um jogo beneficente disputado diante de 30.000 torcedores no Estádio Nacional de Lima.

Messi fez dois gols na partida, na qual Neymar desperdiçou um pênalti, mas também anotou dois gols.

O time do argentino, treinado pelo italiano Fabio Capello, contou com o brasileiro Daniel Alves, que depois passou para o time rival. Outros jogadores da equipe eram Pablo Aimar, Ezequiel Lavezzi, o francês Eric Abidal e os uruguaios Fernando Muslera e Diego Lugano.

O primeiro gol da partida foi anotado por Messi, superando o italiano Marco Materazzi, improvisado no gol, depois que o goleiro brasileiro sentiu dores e atuou como volante no primeiro tempo.

Depois de uma atuação discreta no primeiro tempo, Neymar fez dois gols na etapa final.

O time do 'resto do mundo', dirigido pelo brasileiro Zico, também contou com Julio César e Júlio Baptista, além dos italianos Paolo Cannavaro e Marco Materazzi, do colombiano Mario Yépes, o argentino Emiliano Insúa, o francês Florent Maloudá, entre outros.

