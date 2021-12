Messi vale o dobro de C.Ronaldo; Neymar é o 4º

Estudo elaborado pela CIES Football Observatory Monthly Report apontou Messi como o jogador mais valioso do mundo. Até aí nenhuma novidade, já que o ele domina o ranking há um certo tempo. O que surpreendeu na pesquisa foi a diferença no valor entre o jogador argentino para o português Cristiano Ronaldo, seu concorrente do Real Madrid.

Messi tem valor de mercado calculado em 280 milhões de euros (R$ 976 milhões), contra 124 milhões de euros de Ronaldo (R$ 432 milhões). Aliás, ainda segundo o estudo, CR7 é considerado o 3º mais valioso do mundo, atrás de Eden Hazard (do Chelsea). Já Neymar, astro da Seleção Brasileira e do Barcelona, aparece como o quarto jogador mais valioso do futebol mundial.

A pesquisa se baseou na idade dos atletas, os times e os torneios que participam, títulos na carreira, performance, contrato e poder de decisão em grandes jogo. Foram analisados jogadores que atuam nas cinco principais ligas da Europa (Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha e França).

